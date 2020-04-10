الفاف تستنجد بمطمور لاستئناف الموسم في الجزائر !

كشف صالح باي عبود المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الجزائري لكرة القدم عن تواصل الفاف مع كريم مطمور لمساعدتها على استئناف الموسم الكروي.

المكلف بالإعلام لدى الفاف قال صبيحة اليوم الجمعة في تصريحات للإذاعة الجزائرية.

“لا خيار أمامنا سوى التحضير لاستئناف النشاط الرياضي، تواصلنا مع كريم مطمور الذي يعمل ببايرن ليفركوزن، وقدم لنا بعض الشروحات عن الطرق التي تسير عليها أندية ألمانيا لاستئناف التدريبات الجماعية”.

وختم:”الفاف بدورها حريصة على إيجاد صيغة مناسبة لاستئناف الموسم ووضع حلول مناسبة للحفاظ على سلامة اللاعبين وإمكانيات الأندية”.