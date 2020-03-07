الفاف تسحب بيانها التهديدي وتشكر “موبيليس”!

قامت الفاف بسحب البيان التهديدي، الذي كانت قد أصدرته صبيحة يوم أمس الجمعة، بسبب الأعطاب المُتكررة لموقعها الرسمي.

وأوضح الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن “موبيليس” هي التي تضمن إستضافة موقعها على شبكة الإنترنت، وتضمن حمايته في نفس الوقت.

وشكرت هيئة خير الدين زطشي، المتعامل التاريخي للهاتف النقال، لأنه يُوفر حماية قوية جدا لواجهة الفاف الإلكترونية من الإختراق والقرصنة.

وأشار بيان الفاف، بأن التوقفات المُتكررة للموقع، كان لأسباب تتجاوز مسؤولية “موبيليس” والتي تقوم حسبها بعمل جبار في هذا المجال.