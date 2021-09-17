الفاف تسحب بيان مساندتها لبلماضي!

سحب الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم بيان مساندة أعضاء المكتب الفيدرالي للناخب الوطني جمال بلماضي خلال الإجتماع الذي إنعقد يوم أمس الخميس.

وتم تغيير عبارة مساندة الناخب الوطني جمال بلماضي بعبارة مساندة المنتخب الوطني المقبل على تحدي التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

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