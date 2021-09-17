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الرياضة

الفاف تسحب بيان مساندتها لبلماضي!

بقلم يونس رزيق
الفاف تسحب بيان مساندتها لبلماضي!
الناخب الوطني جمال بلماضي ورئيس الفاف شرف الدين عمارة
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سحب الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم بيان مساندة أعضاء المكتب الفيدرالي للناخب الوطني جمال بلماضي خلال الإجتماع الذي إنعقد يوم أمس الخميس.

وتم تغيير عبارة مساندة الناخب الوطني جمال بلماضي بعبارة مساندة المنتخب الوطني المقبل على تحدي التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

بلماضي

بلماضي

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