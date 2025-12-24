“الفاف” تسعى لتوفير تذاكر إضافية لأنصار “الخضر”

باشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” تحركاتها، من أجل ضمان تذاكر إضافية لأنصار “الخضر” تحسبا لحضور مواجهة السودان.

ويواجه المنتخب الوطني، مساء اليوم الأربعاء، بداية من الساعة 16:00، نظيره السوداني. على أرضية ملعب “مولاي الحسن” بالرباط، في افتتاح لقاءات المنتخبان ضمن كأس أمم إفريقيا.

ونقدت تذاكر كل لقاءات “الخضر” في دور مجموعات الـ”كان”، نوفمبر الماضي، حسبما أعلنته حينها الاتحادية الإفريقية لكرة القدم “كاف” عبر موقعها الرسمي.

ومع التوافد القوي لعشاق المنتخب الوطني على مدينة الرباط، لمساندة رفقاء رياض محرز. تواصلت “الفاف” حسب مصادر “النهار” مع مسؤولي “الكاف” من أجل توفير 150 تذكرة إضافية. لضمان دخول كل الجزائريين المتواجدين في الرباط إلى ملعب “مولاي الحسن”.