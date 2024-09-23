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الرياضة

الفاف تسمح للاعبي فئة أقل من 17 سنة بالمشاركة مع الأكابر بشروط

بقلم عزيز طالبي
الفاف تسمح للاعبي فئة أقل من 17 سنة بالمشاركة مع الأكابر بشروط
الفاف
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سمح الاتحاد الجزائري لكرة القدم، للاعبي فئة أقل من 17 سنة بالمشاركة مع أكابر فرقهم. بشرط أن يكون الملف الطبي كاملا مع توقيع تعهد كتابي من مدرب الفريق.

وسمحت الفاف للاعبين المراهقين بالمشاركة، بشرط توقيع التعهد المذكور من طرف المدرب أو المدير الفني للأندية التي تملك مديرا فنيا.

وستسمح الفرصة للاعبين أصحاب 17 سنة، بالكشف عن إمكانياتهم مبكراً مع فرق الأكابر، في دوري الأضواء، وهي خطوة ستساهم حتما في تطوير البطولة الوطنية.

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