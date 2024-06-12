“الفاف” تشارك بـ27 مترشحا في تربص “الفيفا” التكويني لنيل رخصة “CAF PRO”

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عن مشاركتها بـ27 مترشحا، في تربص الفيفا التكويني لنيل رخصة التدريب CAF PRO.

والذي تم برمجته، من قبل المستشار الفني لـ”الفيفا”، بلحسن معلوش، عبر الأنترنت.

وحسب ما كشفه موقع “الفاف”، عبر بيان رسمي، فإن مدير تطوير كرة القدم، المدرب الفرنسي السابق، آرسين فينغر، أشرف على هذه الدورة التدريبية، كجزء من الوحدة السابعة للتربص التكويني، لنيل رخصة التدريب CAF PRO.

وأوضحت الفاف، أنها شاركت بـ27 مترشحاً، يتصدرهم، المدير الفني للمنتخبات الوطنية، عامر منسول.

ووفقا لذات المصدر، فقد تطرق المدرب فينغر، في الوحدة السابعة لهذا التربص التكويني، أساليب الإدارة المختلفة لمدربي كرة القدم.

وثمّنت الفاف، قيمة هذا التربص التكويني، والذي اعتبرته مفيدا جدا للمترشحين. حيث دام لحوالي ساعتين ونصف، تم خلالها منح كل اتحادية، فرصة طرح ثلاثة أسئلة.