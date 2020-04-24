الفاف تشتكي الجامعة التونسية لدى الفيفا!

أكدت تقارير إعلامية تونسية أن الفاف رفعت شكوى بالجامعة التونسية لكرة القدم لدى الإتحاد الدولي للعبة، بسبب قانون لوناف الجديد.

وأشار موقع “فوت 24” التونسي أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم قد راسل الفيفا من أجل تقديم شكوى بسبب قانون إعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين، حيث ركت الفاف في شكواها على الفصل الرابع للأحكام العاة من قانون الفيفا الخاص بالتمييز.

واستندت الاتحادية الجزائرية إلى القواعد الأساسية للفيفا التي تحظر جميع أشكال التمييز لتطلب تدخلا يقضي بتراجع الجامعة التونسية لكرة القدم عن اعتماد القانون الذي يصنف لاعبي شمال إفريقيا كمحليين.

وتتعرض الاتحادية إلى ضغوطات من الأندية التي تطالبها بإيقاف نزيف هجرة لاعبي الدوري إلى تونس نتيجة للأضرار التي لحقتها حيث بعد أن تنجح في تكوين لاعبين مميزين تجد نفسها غير قادرة على الاستفادة منهم رياضيا وماليا فيما تحصد الفرق التونسية ثمرات عملها القاعدي.