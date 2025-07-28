الفاف تشدّد الرقابة على الأندية وتصدر قرارات صارمة

أصدرت الفاف، يوم أمس، تعليمة جديدة موجّهة إلى رؤساء الأندية المحترفة، تذكّرهم من خلالها بضرورة الالتزام بالتعهد الكتابي المتعلق بالكتلة المالية الخاصة بتسجيل اللاعبين خلال الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

وجاء في المراسلة، أن الأندية مجبرة على احترام الكتلة السنوية لعقود اللاعبين، والتي لا يجب أن تتجاوز المبلغ المحدّد. كما فرض الاتحاد شرطًا ماليًا يتمثل في تقديم ضمان بنكي بالمذمور سابقا في التعهد الكتابي، لضمان التزام النادي بتعهداته المالية.

ومن بين النقاط البارزة الأخرى التي وردت في المراسلة إنهاء شرط الضمان المالي المتعلق باللاعب الأجنبي و ضمان تمويل الميزانية المعلنة وتوفير الموارد اللازمة لتغطية مستحقات اللاعبين و الالتزام بتسديد الديون في الآجال القانونية واحترام العقود المبرمة مع دعوة الشركة المالكة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيل النادي كشركة رياضية.

وأكّدت الإتحادية الجزائرية أهمية هذه التدابير لضمان نزاهة المنافسة وتوازن الأندية من الناحية المالية، داعيًا الرؤساء إلى الالتزام الكامل بالمحتوى.