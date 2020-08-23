الفاف تشرع في التحضير للموسم الكروي الجديد 2020-2021

كشف الإتحادية الجزائري لكرة القدم “فاف”، عن برمجته لاجتماعات في الفترة ما بين 23 إلى 31 أوت الجاري، بغرض التحضير للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وأشار موقع الفاف، إلى اجتماع يوم 24 أوت، أين سيتم خلاله تحديد تواريخ الجمعيات العامة العادية المتبقية، والجمعية العامة الإنتخابية.

وسيتبعه اجتماع آخر، يوم 25 أوت، يخصص للحديث عن بطولة موسم 2019-2020 الخاصة بالفئات الشبانية، وبطولة الموسم المقبل 2020-2021.

وسيعقد رئيس الفاف، خير الدين زطشي، رفقة رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، يوم 26 أوت، اجتماع مع رؤساء أندية المحترف الأول، بمركز سيدي موسى.

ويليه اجتماع آخر يوم 31 أوت، سيجمع رئيس “الفاف” زطشي، رئيس رابطة الهواة علي مالك، رضا عبدوش، ويوسف حمودة، برؤساء أندية المحترف الثاني.

وسيتم خلال هذا الإجتماعان، مناقشة مختلف المقترحات المزمع اتباعها لضمان السير الحسن للموسم الكروي 2020-2021، بصيغته الجديدة.