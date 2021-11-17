الفاف تشكر واست هام والسيتي على دعمهما للخضر

شكر الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، كل من إدارتي مانشستر سيتي، وواست هام، على دعمهما للخضر في تصفيات كأس العالم.

وقامت الفاف، بمشاركة منشور ناديي السيتي، وواست هام، والذي هنآ من خلاله محرز، وبن رحمة، والخضر بصفة عامة.

كما علقت الفاف، على منشور واست هام بعبارة “شكرا وايت هام يونايتد”، فيما اكتفت بالتعليق بعلم الجزائر على منشور السيتي.

يذكر أن منشور السيتي، وواست هام، جاء بعد نجاح محرز، وبن رحمة، في التأهل رفقة الخضر للمباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم.

وبلغ رفقاء محرز، أمسية اليوم الثلاثاء، الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر بشق الأنفس. كما جاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل رياض محرز الهدف الأول للخضر بعد تمريرة من بلايلي في الدقيقة الـ21 قبل أن يُعدل زكرياء سانوغو هدف التعادل في الدقيقة الـ37. كما سفيان فيغولي سجل هدفه في الدقيقة الـ67 ليصل لهدفه الـ19 بقميص المنتخب الوطني. قبل أن يُعدل من ركلة جزاء للضيوف أيسوفو دايو في الدقيقة الـ83. وتدخل المواجهة لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر 2022.

كما يقترب المنتخب الوطني من تحطيم الرقم القياسي لمنتخبي البرازيل وإسبانيا اللذان يتواجدان في المركز الثاني بـ35 مباراة دون هزيمة. في حين يملك رفقاء بلايلي في رصيده 33 مباراة دون هزيمة.

ومن جهته، قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تهانيه للمُنتخب الوطني الجزائري بعد بلوغه المُباراة الفاصلة.

ونشر رئيس الجمهورية تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها:”إلى المونديال أيها الأبطال”. تابعا “إن شاء الله..لم يبق الكثير”.

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