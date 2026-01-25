“الفاف” تشيد بتألق “الصافرة الجزائرية” في الـ”كان”

نوّه المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” بالاحترافية الكبيرة، التي أدار بها الحكام الجزائريون، عدد لقاءات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكانت الصافرة الجزائرية ممثلة في الـ”كان” بـ 4 حكام، يتقدمهم مصطفى غربال. الذي قدم نفسه كواحد من أفضل حكام القارة، بفضل نزاهته واحترافيته، في نسخة افتقد فيها حكام آخرون للضمير المهني.

إلى جانب كل من زرهوني عباس أكرم، وعادل عبان، وبن براهم لحلو، الذين كانوا بدورهم في المستوى، ومثلوا الصافرة الجزائرية أحسن تمثيل.

ووجه أعضاء المكتب الفدرالي لـ”الفاف” على هامش اجتماعه الأخير، الخميس الفارط. تهانيه للحكام الجزائريين على أدائهم الممتاز خلال المحفل الإفريقي.

كما حياهم على مهنيتهم، التزامهم، وجودة أدائهم، ونجاحهم في تمثيل التحكيم الجزائري بشكل مشرف على الساحة القارية.

وعلى صعيد آخر، أعرب المكتب الفيدرالي لـ”الفاف” عن كامل دعمه، وتضامنه مع الحكم الدولي قاموح يوسف، الذي يمر بفترة صعبة بسبب معاناته من المرض.

وتقدم جميع أعضاء المكتب الفيدرالي إلى قاموح. بأصدق تمنياتهم بالشفاء العاجل، مع خالص عبارات التشجيع والدعم المعنوي، متمنين له القوة والشجاعة لتجاوز هذه المحنة.