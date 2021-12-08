الفاف تصدر بيانا رسميا بشأن الوضعية الصحية لبونجاح

أصدرت الفاف بيانا رسميا، تشرح فيه الوضعية الصحية للدولي الجزائري، بغداد بونجاح، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام مصر.

وأوضح الإتحاد الجزائري الفاف، بأن المهاجم قام بالفحوصات اللازمة، والتي لم تظهر وجود أي أمر مثير للقلق.

وسيكون هداف السد القطر، متابعا من طرف الطاقم الطبي لمحليي الخضر، والذي سيقرر تاريخ عودته للتدريبات.

وأثارت إصابة إبن الباهية وهران، قلق الجميع، خاصة وأنه فقد الذاكرة للحظات، بعد التدخل العنيف الذي ذهب ضحيته من حارس مصر الشناوي.

نقل سهرة الثلاثاء النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” إلى المستشفى. ونشر لاعب السد القطري صورة له وهو على متن سيارة الاسعاف أثناء نقله الى المستشفى.

الصورة التي نشرها ابن ولاية وهران بونجاح على ستوري حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” أرفقها بايموجي “دعاء”.

وانتهى لقاء الأشقاء بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره المصري سهرة الثلاثاء بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

ومنح محمد أمين توغاي التقدم للخضر في الدقيقة الـ19 بينما عدل عمرو السولية لمصر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ60.

المواجهة التي جرت بملعب الجنوب بقطر تدخل لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لمنافسة،كأس العرب للمنتخبات فيفا قطر 2021. وتقاسم الخضر والفراعنة صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط لكل منتخب.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم سهرة السبت المقبل الى العاصمة القطرية الدوحة. وذلك لمشاهدة مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره المغربي لحساب الدور ربع النهائي من منافسة كأس العرب فيفا قطر 2021.

اللقاء المقرر بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر لا يقبل القسمة على اثنين. وستلعب المواجهة بملعب الثمامة المونديالي على أمل بلوغ الخضر للمربع الذهبي.

كما وجه الناخب الوطني للخضر مجيد بوقرة رسالة مباشرة لخصمه القادم في الدور ربع النهائي لمنافسة كأس العرب فيفا قطر 2021.

وضمن الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفيفا” الحصول على مبلغ 1 مليون دولار من الإتحاد الدولي “الفيفا” قبل مواجهة مصر.

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