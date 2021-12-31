الفاف تصف هذا الثلاثي بالمحارب !

وصف الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم ثلاثي المنتخب الوطني بالمُحارب.

حساب الفاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشر صورة الثلاثي اسماعيل بن ناصر وفريد بولاية وكذا هاريس بلقبلة من الحصة التدريبية لأمسية الخميس.

وأرفق الحساب الرسمي للفاف صورة الثلاثي المذكور بعبارة: “المحاربون الثلاثة”.