الفاف تصف هذا الثلاثي بالمحارب !
بقلم عبد النور حواز
وصف الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم ثلاثي المنتخب الوطني بالمُحارب.
حساب الفاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشر صورة الثلاثي اسماعيل بن ناصر وفريد بولاية وكذا هاريس بلقبلة من الحصة التدريبية لأمسية الخميس.
وأرفق الحساب الرسمي للفاف صورة الثلاثي المذكور بعبارة: “المحاربون الثلاثة”.
𝙊𝙪𝙧 𝙩𝙝𝙧𝙚𝙚 𝙬𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙧𝙨 🤫✌🏼⚽️ #LesVerts #teamdz 🇩🇿👊🏼 #123vivalAlgérie #LesFennecs #TotalEnergiesAFCON2021 pic.twitter.com/ncXaxwkTNz
— FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) December 30, 2021
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