“الفاف” تضاعف العقوبات بخصوص الاحتجاج على القرارات التحكيمية

قرّرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” الضرب بيد من حديد، بخصوص ظاهرة احتجاج اللاعبين والمسيرين على القرارات التحكيمية في مختلف البطولات الوطنية.

وأعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم السبت، عن بداية تطبيق القرارات التي تم اتخاذها خلال أشغال المكتب الفيدرالي، المنعقد أول أمس الخميس، بخصوص الاحتجاجات على التحكيم.

وتقرر مضاعفة العقوبات المالية في حق اللاعبين والمسيرين. بخصوص الإعتراض على قرارات التحكيم، بعدما كانت سابقا في حدود الـ 3 ملايين سنتيم.

وقالت الرابطة، إن كل لاعب أو مسير يحتج على قرار الحكم أو أحد مساعديه. سيعاقب بـ 10 ملايين سنتيم (يدفعها شخصيا وليس فريقه)، بالنسبة للمحترف الأول. و5 ملايين سنتيم في قسم الهواة. و2 مليون سنتيم في قسم ما بين الجهات ومليون سنتيم في الجهوي و5000 دج، في القسم الولائي.

في المقابل، تم تحديد غرامة مالية بقيمة 15 مليون سنتيم، على لاعبي المحترف الأول، في حال التفافهم على الحكم أو أحد مساعديه احتجاجا على القرارات التحكيمية. مقابل 7 ملايين لقسم الهواة و3 ملايين في قسم ما بين الجهات. و2 مليون سنتيم في الجهوي ومليون سنتيم في الولائي.