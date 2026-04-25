“الفاف” تضبط موعد انطلاق تربص “المونديال”

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن موعد انطلاق تربص المنتخب الوطني، تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد “الخضر” في المحفل العالمي المقرر في الفترة ما بين الـ 11 جوان و19 جويلية القادمين. ضمن المجموعة العاشرة، رفقة كل من الأرجنتين والنمسا والأردن.

وأوضحت “الفاف” على هامش اجتماع مكتبها الفدرالي المنعقد، أول أمس الخميس، أن تربص المونديال، سينطلق يوم الاثنين الـ 25 ماي المقبل. بسيدي موسى، قبل التنقل إلى هولندا لمواجهة المنتخب المحلي في مباراة ودية يوم 3 جوان 2026.

كما أكدت الهيئة الكروية، أن المكتب الفدرالي، سيضع كل الامكانيات اللازمة أمام رفقاء القائد رياض محرز. من أجل ضمان أفضل ظروف التحضير تحسبا للمشاركة في كأس العالم.

مشيرة إلى أنه قد تم ضبط برنامج سفر المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع “الخطوط الجوية الجزائرية”.

كما ذكّرت الاتحادية بأن التشكيلة الوطنية، ستكون مثلما هو معلوم مسبقا. على موعد مع خوض مباراة ودية ثانية يوم الـ 10 جوان القادم، بمدينة كانساس سيتي. وذلك قبيل دخول الفريق غمار منافسات كأس العالم.