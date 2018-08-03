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“الفاف” تضرب بقوة وتلحِق “الخضر” بركب الكـبار 

الرياضة
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“الفاف” تضرب بقوة وتلحِق “الخضر” بركب الكـبار  صورة مركبة
بقلم وليد كويني

نجح الإتحاد الجزائري لكرة القدم، في تحقيق صفقة كبيرة بالتعاقد مع شركة “نايك” العالمية، للتكفل بالعتاد الرياضي للمُنتخب الوطني.

على غرار كبار الإتحادات العالمية كالإتحاد الإنجليزي والإتحاد البرازيلي، كما حمل منتخب فرنسا المتوّج بكأس العالم 2018 علامة “نايك” أيضا.

فيما تحتل الشركة الأمريكية المراتب الأولى في جودة منتجاتها، وباتت الممول الأول للعديد من الأندية كبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن القميص السابق للخضر الذي حمل علامة “أديداس”، كان محل إنتقاد رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، وعشاق المنتخب الوطني.


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