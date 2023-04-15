الفاف تضع اللمسات الأخيرة لمطابقة نظامها الأساسي مع قوانين “الفيفا”

وضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، بالتنسيق مع ممثلي “الفيفا”، آخر اللمسان على ملف مطابقة نظامهم الأساسي مع قوانين الاتحاد الدولي للعبة.

وكشفت الفاف، عبر موقعها الرسمي، عن ترأس جهيد زفيزف، لجلسة مع ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم لاتمام آخر الاجراءات الخاصة بهذا الملف.

كما كشف موقع “الفاف” الأسماء التي شاركت في هذه الجلسة من جانب الفيفا، ويتعلق الأمر بكل من تانر رولف، رئيس إدارة الحوكمة بالفيفا، أحمد حراز، المدير الأول للحوكمة، جان جاك ديين، رئيس غرفة الأمانة العامة لـ(الكاف).

ومن الجانب الجزائري، شارك في هذا الاجتماع إلى جانب رئيس الفاف جهيد زفيزف، كل من منير دبيشي، الأمين العام، حليم جندوبي رئيس قسم النزاهة، يوسف حمودة، رئيس الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات.