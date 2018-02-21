الفاف تضع النقاط على الحروف مع مُحافظي لقاءات البطولة

وجه ديركتوار الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم اليوم تعليمات صارمة لمُحافظي اللقاءات في الإجتماع الذي جمع الطرفين بمقر الرابطة.

ومن أهم التعليمات منع أعوان الملاعب من التواجد في محيط الميدان وفي محيط غرف حفظ الملابس أوالمسافة بين غرف الملابس والميدان.

فيما تمثلت التعليمة المُهمة الثانية في توقيف اللقاءات في حال غزو الجمهور للميدان بطريقة فيها تهديد لحياة اللاعبين والرسميين.

وفي المقابل إذا كان الغزو فرحا أو بطريقة لا توجد فيها خطورة وسهل إخراج الأنصار يتم إكمال اللقاء فور إعادتهم للمدرجات.