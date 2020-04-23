الفاف تضع خطة عمل جديدة لأكاديمية خميس مليانة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن وضعه لخطة عمل جديدة تخص أكاديمية الفاف بخميس مليانة تماشيا مع الظروف والتدابير التي فرضتها الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

الفاف أوضحت في بيان على موقعها الرسمي أنها منحت طاقم الأكاديمية تعليمات جديدة، للوقوف على مدى تجاوب الشبان مع البرنامج التدريبي الخاص، المسطر من قبل المديرية الفنية.

ويهدف نظام الفاف المستحدث لضمان السير الحسن للتدريبات، والتنسيق بين أعضاء الجهاز الفني، وشبان الأكاديمية، في ظل الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا .

وسطر القائمون على الأكاديمية برنامجا خاصا للشبان من أجل استكمال البرامج البيداغوجية، عن طريق تقنية التحاضر عبر الفيديو.