“الفاف” تضع موقعا إلكترونيا للتبليغ عن الفساد

وضعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” موقعها إلكترونيا، من أجل التبليغ عن الفساد في إطار الحد من ظاهرة التلاعب بنتائج المباريات.

وكشفت “الفاف” في بيانها الصادر سهرة أمس الثلاثاء. والخاص بأول اجتماع للمكتب الفيدرالي للرئيس الجديد وليد صادي، بأنه وفي إطار أخلقة كرة القدم. سيعمل المكتب الفيدرالي لتكثيف الجهود من أجل أخلقة كرة القدم الوطنية ودعم نزاهتها.

مبرزة بأنه سيتم مكافحة التلاعب بالمقابلات، ومحاربة الرّشوة. وتعاطي المخدرات والمنشطات في كرة القدم، من خلال وضع نظام إنذار للتجنيد ضد هذه المخاطر.

وأضافت “الفاف“: “في هذا الصّدد، يمكن التبليغ في سرية تامة عن الأفعال التي تمس نزاهة كرة القدم عبر الموقع الالكتروني الآتي “intégrité.fafgmail.com ”

كما أوضح المصدر ذاته، بأنه لا يؤخذ بعين الاعتبار الرسائل المجهولة. وأن الهدف من من هذه التدابير. رد الاعتبار لكرة القدم الوطنية، وشبابنا.