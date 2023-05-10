الفاف تضمن استعمال تقنية “الفار” في كأس الجمهورية

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عزمه الاستعانة بتقنية “الفار”، خلال الدور النصف نهائي من منافسة كأس الجمهورية.

وأوضحت الفاف، عبر موقعها الرسمي، بأن هذا القرار تم اتخاذه خلال أشغال المكتب الفيدرالي، المنعقد أمس الثلاثاء.

كما اتفق المكتب الفيدرالي، مع لجنة تنظيم كأس الجمهورية، على برمجة مباريات هذا الدور بملاعب تسمح باستعمال تقنية “الفار”.

وستكون هذه أول مرة يعتمد فيها الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على تقنية “الفار”، في احدى المنافسات الوطنية.