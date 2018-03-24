“الفاف” تطلب ترخيصا من “الفيفا”!

كشف عضو ديريكتوار الرابطة المحترفة، عمار بهلول، أن “الفاف” تسعى لمراسلة “الفيفا”، لطلب تأجيل ختام البطولة الوطنية، لما بعد تاريخ 20 ماي المقبل.

وفي هذا الخصوص، أوضح عمار بهلول، في تصريح لـ(و.أ.ج): “رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، سيطلب ترخيص من “الفيفا”، لتأجيل ختام بطولة هذا الموسم”.

وأوضح: “سيكون من الصعب جدا إنهاء الموسم الكروي الجاري، في التاريخ المحدد سابقا من طرف “الفيفا” (20 ماي)”.

وأضاف: “اتفقنا مؤخرا، على إجراء آخر خمس جولات من البطولة، في نفس التوقيت ونفس التواريخ، لتفادي أي تلاعبات”.

وتابع: “هناك أربعة أندية جزائرية، ستشارك في المنافسات الإفريقية في الفترة ما بين 04 إلى 17 ماي، وهذا سيأثر على برمجة مباريات البطولة”.

يذكر أن “الفيفا”، قررت في وقت سابق، توقيف كل النشاطات الكروية الرسمية، في الـ20 ماي المقبل، بسبب منافسة كأس العالم 2018.