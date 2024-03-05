الفاف تطلق دورات تكوينية لصالح هذه الفئة

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن إطلاق دورات تكوينية تحت إشراف المديرية التقنية الوطنية.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، فقد تم أمس الإثنين، إطلاق دورات تكوينية لصالح المحضرين البدنيين بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وأوضح بيان الفاف، أن هذه الدورات التكوينية يشارك فيها 41 متربصا، وتم تخصيص هذه الدورات لتقديم دروس نظرية وعلمية.

كما كشف ذات البيان، أن هذه الدورات التكوينية لصالح المحضريين البدنيين، ستدوم لغاية يوم الجمعة.