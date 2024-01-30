الفاف تطوي صفحة بلماضي وتوضح بشأن المدرب الجديد

أكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه طوى صفحة الناخب الوطني السابق جمال بلماضي.

وقال في بيان له، عبر الموقع الرسمي له “لقد تم طي صفحة المدرب جمال بلماضي بشكل نهائي و يجري البحث عن مدرب جديد”.

كما أشارت في ذات البيان أنه شرعت في البحث عن خليفة جمال بلماضي، وستكشف عن الأمر في الوقت المحدد.

وأضافت الفاف “صمت بلماضي بعد مغادرة أرض الوطن، ولمدة أربع أيام يعتبر رفض”.

و من المنتظر، أن تصارع الفاف الزمن للبحث عن مدرب جديد، لقيادة الكتيبة الوطنية لبر الآمان، و إعادة “محاربي الصحراء” إلى الواجهة سيما وأنهم تنتظرهم المباريات التصفوية للمونديال.

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