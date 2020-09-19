الفاف تعاين ملعب “5 جويلية” وترسل تقريرا مفصلا للكاف

أرسلت “الفاف”، تقريرا مفصلا، للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد معاينتها لملعب “5 جويلية”، قصد رفع الإحترازات المفروضة على الملعب.

وكشفت الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي، عن قيام رضا عبدوش، ويوسف كودري بزيارة تفقدية لملعب “5 جويلية”.

وأوضحت “الفاف”، أن الغرض من هذه الزيارة، هو الوقوف على مدى تقدم الأشغال، في الجوانب التي سجلت فيها الكاف احترازات، خلال زيارتها الأخيرة بداية العام الجاري.

وشملت هذه الزيارة التفقدية، محيط الملعب الرئيسي، المساحات المخصصة لفرق الكاف والمسؤولين، مساحات القسم الطبي، المناطق المخصصة للمتفرجين، وسائل الإعلام، وموقع التدريب.

وكشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه وبعد هذه الزيارة، تم ارسال تقرير مفصل، ومصور، عن حالة الملعب، للإتحاد الإفريقي للعبة.