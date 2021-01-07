الفاف تعتبر عقوبة الحكم بيطام باطلة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن عقوبة الحكم الدولي السابق منير بيطام باطلة، معتبرا في نظره أنه لم يتم طرده من الحركة الرياضية الوطنية.

وأكد الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه تم استقبال الحكم منير بيطام يوم أمس الأربعاء من طرف الأمين العام للإتحادية محمد ساعد، ومحامي الفاف يوسف حمودة، بخصوص قضية إيقافه سنة 2014 بعدما فضح التجاوزات الغير الرياضية من طرف بعض المسؤولين خلال مواجهة القسم الوطني الثاني يوم 19 سبتمبر من نفس السنة.

وأكدت الفاف أنه لا يوجد أي وثيقة تثبث إدارة الحكم بيطام، باستثناء بيان صحفي، وهو ما يؤكد أن هذه العقوبة باطلة، وأن بيطام غير مقصي من الحركة الرياضية الجزائرية.