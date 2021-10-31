“الفاف” تعترض رسميا على تعيين حكم مغربي لإدارة مباراة بوركينافاسو ضدّ النيجر

بسبب إمكانية توفيره الحماية لمنتخب “الخيول” قبل مواجهة “الخضر”

قدّم الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اعتراضا رسميا إلى الإتحاد الإفريقي للعبة، على تعيين حكم مغربي لإدارة مباراة منتخب بوركينافاسو ضد النيجر، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم، والمقررة في مدينة مراكش المغربية، حسب ما بلغ “النهار” من مصادر موثوقة.

وتحول الاحتجاج الشعبي من طرف أنصار المنتخب الوطني، على تعيين الحكم المغربي، سمير الكزاز، لإدارة مباراة المنتخب البوركينابي أمام نظيره النيجري، إلى موقف رسمي من طرف “الفاف”، التي راسلت “الكاف” معترضة على هذا التعيين.

وسرّب تعيين حكم مغربي لإدارة مباراة تخص منافس الجزائر في الجولة السادسة من تصفيات “مونديال” قطر، الشكوك في إمكانية توفيره الحماية لمنتخب “الخيول” من تلقي أي بطاقات صفراء جديدة، بالتزامن مع استعداده لمواجهة النيجر، وفي رصيد لاعبيه 9 إنذارات.

وتستفيد تشكيلة بلماضي من أي غيابات محتملة في صفوف منتخب بوركينافاسو، في حال تلقي أي من العناصر المهددة بطاقة جديدة، بمناسبة مواجهة المنتخبين المقررة يوم 16 نوفمبر المقبل، لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات، الفاصلة في تحديد هوية المنتخب الذي سيمر إلى مباراة الملحق.

كما ضمّنت هيئة شرف الدين عمارة، في اعتراضها الرسمي لدى “الكاف” ـ وفقا لذات المصادر ـ عدم منطقية تعيين حكم من نفس البلاد، التي ستحتضن المباراة، التي ستلعب في الملعب الكبير لمدينة مراكش المغربية.

وطالبت الإتحادية، في خطابها الموجه إلى “الكاف”، بضرورة استبدال حكم لقاء بوركينافاسو ـ النيجر، حفاظا على اخلاقيات اللعبة، وتفاديا لأي شكوك، من شأنها أن تؤثر في مصداقية قرارات الحكم.

وعزّز موقف “الفاف” من أجل الذهاب بعيدا في هذه القضية، المؤامرة التي تم كشفت خيوطها مؤخرا، والتي اتضح من خلالها بأن رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، يعمل على دعم منتخب بوركينافاسو في سبيل إطاحتهم بالجزائر والذهاب بدلا عنها إلى “المونديال”.