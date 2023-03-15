الفاف تعتزم إنشاء 16 أكاديمية عبر مختلف ولايات الوطن

يسعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، لانشاء 16 أكاديمية رياضية عبر مختلف ولايات الوطن، بحثا عن المواهب الشابة.

وكشفت الفاف، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، عن تكليف رئيسها جهيد زفيزف، للمدير الفني الوطني مصطفى بسكري، بدراسة هذا المشروع.

كما يدخل هذا القرار، ضمن السياسة المنتهجة من الفاف، وهو ما تم مناقشته ضمن آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي.

ويهدف هذا المشروع، الذي سيمس مختلف ولايات الوطن، لتطوير كرة القدم الجزائرية، والمتتخبات الوطنية.