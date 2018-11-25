الفاف تعتمد على برنامج ” DTMS” إنطلاقا من الموسم القادم

يستعد الإتحاد الجزائري لكرة القدم للإعتماد على برنامج ” DTMS” لتنظيم سوق الإنتقالات في الجزائر، والذي يتيح بإدارة التحويلات الدولية والمحلية للاعبين المحترفين.

وستسمح هذه العملية على تحسين الشفافية في عملية تنقل اللاعبين، وإنشاء تقارير حول عملية الإنتقالات ومنح الإتحادية أداة تحكم أفضل في الميركاتو.

هذا وتم الإعتماد على نظام نظام DTMS في عام 2016، والذي تم إستخدامه من قبل الإتحادات الأوروبية، حيث أصبح إلزاميا على كل الإتحادات وسيتم تطبيقه في الجزائر مع بداية الموسم الكروي القادم 2019-2020.