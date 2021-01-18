الفاف تعزي الإتحاد الليبي لكرة القدم في وفاة جمال الجعفري

قدّم الإتحاد الجزائري لكرة القدم تعازيه لنظيره الليبي على إثر وفاة الرئيس السابق للإتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري.

ونشرت الصفحة الرسمية للإتحاد الجزائري لكرة القدم تعازي رئيس الفاف خير الدين زطشي وأعضاء المكتب الفيدرالي التي جاء فيها:

“بمزيد من الحزن والأسى تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم نبأ وفاة السيد جمال الجعفري الرئيس السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم، وبهذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد خير الدين زطشي وكل أعضاء المكتب الفيدرالي بخالص تعازيهم إلى عائلة الفقيد والاتحاد الليبي لكرة القدم وكل العائلة الكروية الليبية ، راجين المولى عز وجل ان يلهم أهل الفقيد وذويه الصبر والسلوان.”

إنا لله وإنا إليه راجعون.