الفاف تعزي الزميل لعسلوني في وفاة إبنه “رسيم”

قدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة الرئيس خير الدين زطشي وأعضاء المكتب الفيدرالي تعازيهم الخالصة لعائلة الزميل ياسين لعسلوني في فقدان الإبن “رسيم”.

وجاء في بيان رسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم نشر يوم أمس الخميس:

“ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي وكامل أعضاء المكتب الفيدرالي خبر وفاة إبن ياسين عسلوني صحفي قناة النهار.

وبهذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الفاف وأعضاء المكتب الفيدرالي بخالص التعازي لعائلة لعسلوني وأن يرزقهم الله عز وجل البر والسلوان.