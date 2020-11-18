الفاف تعزي المهاجم بانوح وعائلة رائد القبة

عبّر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تعازيه القلبية للمهاجم الجزائري حمزة بانوح إثر والده، محمد بانوح، اللاعب السابق لرائد القبة.

ووجّه رئيس الفاف خير الدين زطشي، باسمه وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي، تعازيه القلبية لعائلة بانوح، وأسرة رائد القبة، بهذه المناسبة الأليمة.

وذكرت الفاف، بمسيرة الفقيد محمد بانوح، المدافع السابق لرائد القبة، والذي توج معه بلقب البطولة لموسم 1981-1982، رفقة كل من عصاد، قاسي السعيد، شعيب وغيرهم.

يذكر أن الفقيد محمد بانوح، والد المهاجم السابق لشبيبة القبائل حمزة بانوح، توفي أمس الثلاثاء، متأثرا بفيروس كورونا.