الفاف تعزي عائلة أحمد ميبراك

نشر الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تعازي خير الدين زطشي رئيس الفاف لعائلة الفقيد أحمد ميبراك.

وجاء في بيان نشره الفاف:

“بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة السيد أحمد ميبراك ، رئيس رابطة عنابة الجهوية لكرة القدم “.

“وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس الفاف السيد خير الدين زطشي و أعضاء المكتب الفيدرالي ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد و العائلة الكروية لولاية عنابة، راجين المولى عز و جل ان يلهمهم جميل الصبر وحسن السلوان وللمرحوم الرحمة والمغفرة”.

“وإنا لله وإنا إليه راجعون”