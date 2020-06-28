الفاف تعزي عائلة أحمد ميبراك

الرياضة
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الفاف تعزي عائلة أحمد ميبراك
بقلم أمير بهلول

نشر الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تعازي خير الدين زطشي رئيس الفاف لعائلة الفقيد أحمد ميبراك.

وجاء في بيان نشره الفاف:

“بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة السيد أحمد ميبراك ، رئيس رابطة عنابة الجهوية لكرة القدم “.

“وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس الفاف السيد خير الدين زطشي و أعضاء المكتب الفيدرالي ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد و العائلة الكروية لولاية عنابة، راجين المولى عز و جل ان يلهمهم جميل الصبر وحسن السلوان وللمرحوم الرحمة والمغفرة”.

“وإنا لله وإنا إليه راجعون”


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