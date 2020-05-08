الفاف تعزي عائلة برناوي

وجاء تعزية الفاف على الشكل التالي :”ببالغ الحزن والأسى تلقى الإتحاد الجزائري لكرة القدم نبأ وفاة اللاعب السابق حميد برناوي”.

“بهذه المصاب الجلل ، يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد خير الدين زطشي و أعضاء المكتب الفيدرالي و كل أسرة الاتحاد بأخلص التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد ، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته و يتغمده بواسع رحمته و ان يلهمهم الصبر و السلوان .

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ