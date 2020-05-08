الفاف تعزي عائلة برناوي

الرياضة
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الفاف تعزي عائلة برناوي
بقلم إسماعيل عشاش

عزى الإتحاد الجزائري أسرة اللاعب السابق حميد برناوي، بعد وفاته يوم أمس الخميس.

وجاء تعزية الفاف على الشكل التالي :”ببالغ الحزن والأسى تلقى الإتحاد الجزائري لكرة القدم نبأ وفاة اللاعب السابق حميد برناوي”.

“بهذه المصاب الجلل ، يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد خير الدين زطشي و أعضاء المكتب الفيدرالي و كل أسرة الاتحاد بأخلص التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد ، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته و يتغمده بواسع رحمته و ان يلهمهم الصبر و السلوان .
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=816893

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