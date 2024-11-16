“الفاف” تعزي في وفاة الحكم الشاب زين الدين زوبيري

قدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” تعازيها، في وفاة الحكم الشاب لرابطة البليدة الجهوية زين الدين زوبيري أمس الجمعة.

وجاء في تعزية “الفاف” اليوم السبت: “ببالغ الحزن و الأسى تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي. نبأ وفاة الحكم الشاب لرابطة البليدة الجهوية السيد زين الدين زوبيري يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

وبهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحاد باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي إلى عائلة الفقيد. وكل أسرة التحكيم الجزائرية، بخالص التعازي وأسمى عبارات المواساة

سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته.ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان.”

وكان الحكم الشاب زوبيري زين الدين، من ولاية الشلف، قد توفي أمس الجمعة، عن عمر يناهر الـ 21 ربيعا، في حادث مرور أليم.

ومن جهتها، أعلنت رابطة كرة القدم لولاية الشلف، عن إلغاء جميع المباريات المبرمجة في الفترة الحالية، وذلك حداداً على وفاة الحكم الشاب.