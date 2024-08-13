الفاف تعزي في وفاة الدولي السابق أحمد بلكدروسي

قام الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتعزية عائلة اللاعب الدولي السابق خلال فترة السبعينات أحمد بلكدروسي بعد ان وافته المنية.

وقالت الفاف في بيان لها عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” اليوم الثلاثاء “ببالغ الحزن والأسى تلقى، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي. نبأ وفاة سي أحمد بلكدروسي، اللاعب الدولي السابق خلال فترة السبعينات”.

كما أضافت الفاف في ذات البيان “بهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الإتحاد بغسمه وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي إلى عائلة الفقيد بخالص التعازي وأسمى عباراة المواساة، سائلين المولى عز وجل. أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمه،ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

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