الفاف تعزي في وفاة الدولي السابق سيد علي لعزازي

تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بتعازيها لأسرة كرة القدم الجزائرية، في وفاة اللاعب الدولي السابق، سيد علي لعزازي.

وجاء في بيان التعزية: “ببالغ الحزن والأسى، تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي، نبأ وفاة اللاعب الدولي السابق، المرحوم سيد علي لعزازي. وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحاد، باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الفيدرالي، بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد. وإلى كافة الأسرة الكروية الجزائرية على رأسها نادي نصر حسين داي. راجين من المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.