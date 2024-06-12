“الفاف” تعزي في وفاة الصحفي محمد سلطاني

قدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، تعازيه للأسرة الإعلامية الجزائرية، في وفاة الصحفي محمد سلطاني، عن عمر يناهز 56 سنة.

ونشرت “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، رسالة تعزية، وجهها وليد صادي، باسمه، ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالي، لعائلة الفقيد، محمد سلطاني.

كما حرص رئيس الاتحاد الجزائري، لكرة القدم، على تعزية أيضا كل الاسرة الاعلامية الجزائري، اثر هذا المصاب الجلل.

ووجّه رئيس “الفاف” وليد صادي، أسمة عبارات المواساة، سائلا المولى أن يتغمد الفقيد محمد سلطاني، برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته.