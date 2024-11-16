“الفاف” تعزي في وفاة اللاعب الدولي السابق مراكشي

تقدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم السبت، بالتعازي في وفاة اللاعب الدولي السابق، عبد الحميد مراكشي.

والذي وافته المنية، مساء اليوم السبت، عن عمر ناهز الثمانية والأربعين سنة، بالعاصمة الفرنسية،باريس.

وجاءت تعزية “الفاف” على النحو التالي:”وبهذا المصاب الجلل، تقدم رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، باسمه وبإسم أعضاء مكتبه الفدرالي، بخالص عبارات التعازيإلى عائلة الفقيد، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

للإشارة، سبق للراحل، عبد الحميد مراكشي، أن مثل المنتخب الوطني الأولمبي سنة 1997، و المنتخب الأول، بعمر الثانية والعشرين ربيعا. ومن سنة 1998 لغاية سنة 2001.

وشارك، مراكشي، مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا عام 2000 ونهائيات النسخة، في عهد المدرب سعدان، وسجل الراحل ثلاث أهداف بقميص المنتخب الأول.

كما لعب عبد الحميد مراكشي، للعديد من الأندية المحلية والأوروبية أبرزها مولودية الجزائر، إتحاد الحراش، مولودية وهران، ترجي مستغانم، ونادي غنتشلربيرليغي التركي، وإعتزل، عبد الحميد مراكشي، ميادين كرة القدم سنة 2005.