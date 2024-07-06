“الفاف” تعزي في وفاة اللاعب الدولي المصري أحمد رفعت

تقدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، بالتعازي إلى العائلة الكروية المصرية، في وفاة اللاعب، أحمد رفعت.

الناشط في صفوف نادي بيراميدز، والذي وافته المنية، اليوم السبت، بسبب مشاكل صحية.

ونشر الحساب الرسمي لـ”الفاف” عبر منصة “فيسبوك” بيان تعزية، جاء على النحو التالي:”ببالغ الحزن و الأسى تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، نبأ وفاة اللاعب الدولي المصري أحمد رفعت (31 عامًا) الذي وافته المنية يوم السبت 6 جويلية 2024.

وأضاف بيان “الفاف”:”بهذا المصاب الجلل الذي ألم بالكرة المصرية يتقدم، وليد صادي، باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفديرالي بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ومحبيه، وأسرة ناديه “مودرن فيوتشر” وكذلك للاتحاد المصري لكرة القدم ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.