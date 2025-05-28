“الفاف” تعزي في وفاة اللاعب الشاب عبد القادر نشار

تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ببالغ الحزن والأسى، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلة اللاعب الشاب عبد القادر نشار.

المنتمي لفئة أقل من 15 سنة لنادي اتحاد عين فكان (رابطة معسكر). والذي وافته المنية في ظروف أثارت مشاعر الحزن في الوسط الكروي الوطني.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الفدرالي، بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد، راجين من المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وشارك الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أسرة الفقيد هذا المصاب الجلل. وعبّر عن دعمه وتضامنه مع نادي اتحاد عين فكان. مؤكداً أن فقدان لاعب شاب في مقتبل العمر يعَدُّ خسارة مؤلمة للكرة الجزائرية.