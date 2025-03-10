الفاف تعزي في وفاة المسير السابق لإتحاد العاصمة محي الدين علواش

قدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي تعازيه الخالصة في وفاة محي الدين علواش المسير السابق في نادي إتحاد العاصمة.

وقالت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر بيان لها، على الصفحة الرسمية على الفايسبوك، اليوم الاثنين “ببالغ الحزن و الأسى تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي، نبأ وفاة السيد محي الدين علواش المسير السابق في نادي إتحاد العاصمة”.

كما أضافت الفاف “بهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحاد باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي إلى عائلة الفقيد وكل أسرة نادي إتحاد العاصمة ، بخالص التعازي وأسمى عبارات المواساة، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان”.