“الفاف” تعزي في وفاة المناصر الشهير “عمي عبد القادر”

تقدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم برئاسة شرف الدين عمارة، وأعضاء المكتب الفيدرالي برسالة تعزية. لعائلة الفقيد “عمي عبد القادر” المناصر الشهير للمنتخب الوطني.

كما جاء في التعزية “على إثر وفاة المغفور له بإذن الله، تقدّم المسؤولون عن كرة القدم في الجزائر، بأصدق عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد. راجيين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر و السلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

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وفارق أشهر المناصرين الجزائريين المدعو بـ “عمي عبد القادر” الحياة اليوم. كما عرف عن المناصر الشهير مرافقته المنتخب الوطني لمختلف البلدان العربية والإفريقية و حتى الاوروبية. في حين كان أخرها مونديال روسيا الذي صنع الحدث سنة 2018.

رحم الله عمي عبد القادر وغفر له وأسكنه فسيح الجنان. وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان لولاية قسنطينة عن جملة من الإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها لضمان تنقل أنصار الخضر الى الكاميرون لحضور نهائيات كأس افريقيا.

وفي بيان لمديرية الصحة للولاية، فإن هذه الاجراءات جاءت لضمان سلامة الأنصار قبل وبعد واثناء فترة الإقامة في البلد المستضيف.

ومن الإجراءات الواجب اتخاذها حسب ذات البيان، تتمثل في اجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا و ذالك 14 يوما على الأقل قبل التنقل الى الكاميرون بالنسبة للقاح المتضمن جرعتين. و28 يوما بالنسبة للقاح المتضمن جرعة واحدة.

بالاضافة الى إجبارية التلقيح بجرعة واحدة ضد الحمى الصفراء، ويكون ذالك على الأقل 10 ايام قبل التنقل الى الكاميرون.