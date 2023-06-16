الفاف تعزي في وفاة المناصر “كادي”

تقدم رئيس الفاف جهيد زفيزف إلى جانب أعضاء المكتب الفيدرالي وكل أطقم المنتخب واللاعبين بتعزية خاصة في وفاة المناصر الشهير “كادي”.

ونشرت الفاف، رئيس الرئيس جهيد زفيزف عبر الصفحة الرسمية لها، بعد ساعات من إعلان الوفاة.

وأكّد رئيس الفاف، أن وادي عبد القادر المعروف بـ “كادي” كان من أبرز المناصرين الذين شدوا الرحلات إلى مختلف البلدان لتشجيع المنتخب الوطني.

داعيين الله أن يتغمّده بواسع رحمته.

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