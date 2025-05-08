الفاف تعزي في وفاة الوزير الأسبق سيدي السعيد

قدم رئيس الفاف وليد صادي، رسالة تعزية إثر وفاة الوزير الأسبق حميد سيدي السعيد، والد كمال سيدي السعيد مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالإعلام برئاسة الجمهورية.

وقال رئيس الفاف في رسالة تعزيته، التي نشرها اليوم الخميس، عبر الصفحة الرسمية للفاف على فايسبوك: “بهذه المناسبة الحزينة، يتقدم رئيس الاتحاد باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الفدرالي، بخالص التعازي والمواساة، للسيد كمال سيدي السعيد وكل عائلة الفقيد، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

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