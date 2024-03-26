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الرياضة

“الفاف” تعزي في وفاة حارس الخضر السابق إدريس قعقع

بقلم محمد لمين صحراوي
“الفاف” تعزي في وفاة حارس الخضر السابق إدريس قعقع
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تقدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “وليد صادي” بتعازيه في وفاة الحارس الدولي السابق للمنتخب الوطني، إدريس قعقع.

وجاء في بيان نشرته “الفاف”: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد وليد صادي نبأ وفاة السيد إدريس قعقع، الحارس الدولي السابق للمنتخب الوطني ونادي وفاق سطيف في سنوات الستينات.”

“وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحاد و كافة أعضاء المكتب الفيدرالي إلى أسرة الفقيد ومحبيه. بخالص التعازي وصادق المواساة. سائلين الله أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان.”

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

Peut être une image de ‎1 personne et ‎texte qui dit ’‎iF ハ الجزاكر تعزية بقلوب مؤمنة بقضاء الله قدره تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد وليد صادي نبأ وفاة السيد إدريس ،قعقع الحارس الدولي السابق للمنتخب الوطني ونادي وفاق سطيف في سنوات .الستينات وعلى إثر هذا المصاب ،الجلل يتقدم رئيس الاتحاد كافة أعضاء المكتب الفيدرالي إلى أسرة الفقيد ،ومحبيه بخالص التعازي وصادق ،المواساة سائلين الله يتغمد فقيدهم واسع رحمته أن يسكنه فسيح جناته يلهم أهله وذويه جميل الصبر .السلوان "إنا" لله وإنا إليه "راجعون‎’‎‎

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