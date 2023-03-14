الفاف تعزي في وفاة حارس المنتخب الوطني الأسبق

قامت الفاف اليوم الثلاثاء، بتعزية عائلة المرحوم، في وفاة الحارس الأسبق للمنتخب الوطني السعيد أوشان.

وانتقل الحارس الأسبق لنصر حسين داي السعيد أوشان اليوم عن عمر ناهز 80 سنة بعد أزمة قلبية.

وقالت في بيان لها عبر الموقع الرسمي :” في هذا الظرف المؤلم، يتقدم رئيس الفاف وأعضاء المكتب الفيدرالي والمفوضين في الاتحادية بأحر التعازي لأسرة الفقيد وأقاربه”. كما أضاف :” كما تعزي الفاف عائلة كرة القدم و تحديدا فريقه نصر حسين داي”.

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