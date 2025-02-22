الفاف تعزي في وفاة حارس رديف إتحاد بسكرة

قدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، في بيان لها، اليوم السبت، تعازيها الخالصة للعائلة الرياضية لفريق إتحاد بسكرة بعد تلقي نبأ وفاة حارس مرمى رديف الفريق وليد ربعي.

وجاء في نص رسالة التعزية، التي نشرتها الفاف “ببالغ الحزن والأسى، تلقى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي، نبأ وفاة وليد ربعي حارس مرمى رديف نادي إتحاد بسكرة”.

كما أضاف “بهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحاد باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي إلى عائلة الفقيد وكل أسرة نادي إتحاد يسكرة، بخالص التعازي وأسمى عبارات المواساة، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان”.

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