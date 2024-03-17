الفاف تعزي في وفاة حارس منتخب موريتانيا

قامت الفاف بتعزية الإتحاد الموريتاني لكرة القدم في وفاة الحارس محمد المختار، الذي وافته المنية يوم أمس السبت.

وقالت الفاف في بيان لها، اليوم الأحد، “ببالغ الحزن و الأسى تلقى السيد وليد صادي رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم نبأ وفاة اللاعب الدولي الموريتاني محمد المختار”.

كما أضاف ” على إثر المصاب الجلل يتقدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم باسمه الخالص وباسم أعضاء المكتب لفدرالي وأسرة كرة القدم الجزائرية، بأخلص التعازي وعبارات المواساة والدعوات لعائلة الفقيد و محبيه”.

وأردف بيان الفاف “داعين الله عز و جل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته وأن يلهم أعله وذويه جميل الصبر والسلوان”.