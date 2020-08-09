الفاف تعزي في وفاة رشيد بلحوت

الرياضة
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الفاف تعزي في وفاة رشيد بلحوت
بقلم كريم.تيغرمت

نشرت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، رسالة تعزية، إثر وفاة المدرب الجزائري رشيد بلحوت.

وجاء في رسالة الفاف: “انتقل إلى رحمة الله اليوم الأحد، المدرب الجزائري رشيد بلحوت، إثر حادث مرور بفرنسا”.

“هذا ودرب الراحل العديد من الأندية الجزائرية، على غرار وفاق سطيف، شباب قسنطينة، وإتحاد العاصمة، بالإضافة إلى عدة أندية أخرى” .

وتابعت الفاف: “بهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس الفاف، أعضاء المكتب الفيدرالي، الأمين العام، وكافة موظفي الفاف، بتعازيهم الخالصة لعائلة الفقيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.


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